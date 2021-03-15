Момент истины: как выглядят ноги Анны Семенович без фотошопа

Звезда поделилась видео и снимками, где можно оценить внешность звезды без прикрас.

В современном веке развитых компьютерных и интернет-технологий крайне сложно отказаться от такого увлекательного занятия, как обработка фото. Специальные программы делают это моментально, ну а результат практически всегда впечатляет.

Периодически звездам шоу-бизнеса приходится оправдываться и доказывать, что они не изменяют свои снимки в редакторе: уж больно идеальными кажутся их фигуры. Недавно, к примеру, Анфисе Чеховой пришлось объясняться перед фолловерами за пост Стаса Садальского, который выложил неудачный кадр с ней, на котором она выглядела килограммов на 10 крупнее. Ведущая даже не поленилась снять видео, объясняя, что в движении подкорректировать фигуру практически невозможно.

Анна Семенович тоже не раз подвергалась нападкам хейтеров, которые подозревали ее в привязанности фотошопу. Благодаря последним кадрам, сделанным ею в Египте и обнародованным в Сети, пользователи могут сами сделать выводы о возможной их редакции. Как и Анфиса Чехова, певица снялась в движении. Кроме того, людям представилась возможность сопоставить фигуру Анны на яхте с ее отражением в окнах.

Как вы считаете, есть разница?

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