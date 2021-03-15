«Он старше моей дочери всего на десять лет, заморочил мне голову»: Повереннова о романе с Руденко

Как отметила актриса, она сразу понимала, что у них ничего не выйдет.

Актриса Дарья Повереннова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой роман с актером Анатолием Руденко.

«Толя говорил, что все у нас серьезно. Внутренне я была уверена, что ничего не выйдет. Десять лет разницы — это две разные планеты. Понимала, что вряд ли. Он поступками доказывал, что это все серьезно. Толя говорил, что это новый этап его жизни. Мы всегда хотим верить в лучшее и хорошее». Дарья Повереннова

По словам актрисы, они лишь какое-то время были счастливы с Руденко. «Его мама приняла все как данность. Она все знала и не возражала. Чувства года через полтора-два прошли. Мы жили в Толей семьей. Предложения он так и не сделал. Видимо, думал, что я не его вариант. Он старше моей дочери всего на десять лет, заморочил мне голову. Полина к нему очень хорошо относилась. Я потом узнала, что у него другая женщина. Это неприятно, конечно. Лучше честно все было рассказывать. Вышло не очень хорошо», — заявила Дарья Повереннова.

Напомним, что Дарья Повереннова десять лет была замужем за актером Александром Жигалкиным. От него она родила дочь Полину. Также она встречалась несколько лет с актером Валерием Николаевым.

Смотрите также: