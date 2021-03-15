Получив «Грэмми», Билли Айлиш заявила, что эту награду заслужила другая артистка

На прошедшей в ночь на 15 марта музыкальной церемонии «Грэмми» 19-летняя американская певица Билли Айлиш получила две награды: за саундрек к фильму о Джеймсе Бонде и «Запись года» — за песню Everything I Wanted. Правда, с последней победой девушка оказалась не согласна. Выйдя на сцену, она заявила, что эта статуэтка должна была достаться 26-летней рэперше Megan Thee Stallion за трек под названием Savage.

«Ты это заслужила, — обратилась Билли к своей коллеге по цеху. — Я думаю, у тебя был неудержимый год. Ты королева. Я хочу плакать, думая о том, как сильно я тебя люблю. Ты такая красивая. Ты такая талантливая. Ты заслуживаешь всего на свете. Я думаю о тебе постоянно. Я всегда болею за тебя. Честно говоря, ты это заслужила».

Что касается себя любимой, получив награду, Айлиш скромно поблагодарила Национальную академию звукозаписи и отметила, что ценит их признание.

Стоит добавить, что молодая артистка повторила ход певицы Адель, когда та выиграла статуэтку «Альбом года» за свою пластинку «25» и сказала на сцене, что этой награды на самом деле достойна Бейонсе за свой Lemonade.

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