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Получив «Грэмми», Билли Айлиш заявила, что эту награду заслужила другая артистка

Певица легко бы уступила свою статуэтку рэперше Megan Thee Stallion.

Получив «Грэмми», Билли Айлиш заявила, что эту награду заслужила другая артистка
Билли Айлиш не расстроилась бы, если бы «Запись года» досталась бы не ей. Фото: globallookpress.com

На прошедшей в ночь на 15 марта музыкальной церемонии «Грэмми» 19-летняя американская певица Билли Айлиш получила две награды: за саундрек к фильму о Джеймсе Бонде и «Запись года» — за песню Everything I Wanted. Правда, с последней победой девушка оказалась не согласна. Выйдя на сцену, она заявила, что эта статуэтка должна была достаться 26-летней рэперше Megan Thee Stallion за трек под названием Savage.

«Ты это заслужила, — обратилась Билли к своей коллеге по цеху. — Я думаю, у тебя был неудержимый год. Ты королева. Я хочу плакать, думая о том, как сильно я тебя люблю. Ты такая красивая. Ты такая талантливая. Ты заслуживаешь всего на свете. Я думаю о тебе постоянно. Я всегда болею за тебя. Честно говоря, ты это заслужила».

Что касается себя любимой, получив награду, Айлиш скромно поблагодарила Национальную академию звукозаписи и отметила, что ценит их признание.

Стоит добавить, что молодая артистка повторила ход певицы Адель, когда та выиграла статуэтку «Альбом года» за свою пластинку «25» и сказала на сцене, что этой награды на самом деле достойна Бейонсе за свой Lemonade.

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