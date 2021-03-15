«Для меня это было ударом»: Повереннова вспомнила, как Николаев бросил ее ради Овсиенко

Как отметила актриса, за все в этой жизни надо платить.

Актриса Дарья Повереннова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как от нее ушел любимый мужчина – актер Валерий Николаев. Он стал встречаться с певицей Татьяной Овсиенко.

«Я просто нарисовала картинку, что с Валерой все у нас прекрасно. Потом я начала понимать, что-то не то происходит в наших отношениях. У Валеры были большие экспедиции за рубеж, мы подолгу не виделись. Это была разорванная история. Это было не то, чего я изначально ожидала. Но я думала, что потом все у нас наладится. Надо было с ним больше разговаривать». Дарья Повереннова

Как отметила Повереннова, в какой-то момент она узнала о Татьяне Овсиенко. «Для меня это было ударом. Конечно, очень тяжело. Были мысли о бумеранге. Ведь я бросила мужа ради Николаева. За все надо в этой жизни платить. Но это были не первым планом. Таня — потрясающая женщина. Мы, кстати, с ней общались. Ее очень уважают в мире шоу-бизнеса. Валера пригласил меня в ресторан и все рассказал о Тане. Было тяжело и боль ушла не сразу», — заметила Повереннова.

Напомним, что Дарья Повереннова родила от мужа Александра Жигалкина дочь Полину. С Валерием Николаевым она была вместе всего два года.

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