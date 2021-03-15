«Влюбилась в Николаева до клиники»: Повереннова объяснила, почему развелась с Жигалкиным

Актриса Дарья Повереннова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась с мужем, актером Александром Жигалкиным, с которым прожила в браке десять лет.

«Мы с Сашей были влюблены друг в друга. Я очень любила его и смею надеяться, что он тоже меня любил. Это были десять лет счастья. Я сразу захотела от него ребенка. Именно от этого человека. Он сказал, что наша дочь ни в чем не будет нуждаться. Это меня мотивировало. Кроме того, у нас никогда не стоял квартирный вопрос. Была своя квартира. Мы тогда были студентами. Стипендия была сорок рублей. Сашка был отличник, я — хорошистка». Дарья Повереннова

Как отметила Повереннова, счастье в отношениях с мужем в какой-то момент закончилось. «Я влюбилась в Валеру Николаева, известного актера. Он был на тот момент как раз свободен. Я счастливая женщина, потому что знаю, что такое любовь. Влюбилась в Валеру до больницы, до клиники. Так любить, конечно, нельзя. Валера мне сразу намекал, чтобы я была спокойнее. Я придумала утопическую картинку. Сразу решила разводиться. Я по-честному все сказала Саше. Жестко с ним поговорила. Он принял это через ужасную боль. Я просто поняла, что люблю Валеру», — сказала Повереннова.

Напомним, что Дарья Повереннова родила от Александра Жигалкина дочь Полину. С Валерием Николаевым после развода с мужем она была вместе всего два года.

Смотрите также: