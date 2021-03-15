«Эротический взрыв»: Джованна Антонелли в леопардовом бикини с лямками-цепями показала идеальную грудь

Звезде сериала «Клон» уже 44 года, но она в отличной форме.

Джованна Антонелли, кажется, знает секрет вечной молодости и красоты. Со времен «Клона», где она сыграла красавицу-марокканку Жади, актриса ничуть не изменилась. Ну, разве что, стала только великолепнее и стройнее.

Бразильская звезда не скрывает, что отличную форму ей помогают поддерживать регулярные тренировки. Она занимается дома на тренажерах, работает с личным тренером и регулярно замечается на пробежках вдоль линии океана.

Погода в Рио-де-Жанейро к тому же позволяет практически круглогодично наслаждаться купанием в морской воде и принятием солнечных ванн. Накануне Джованна пополнила копилку своих пляжных образов в секси-бикини с леопардовым принтом и лямками-цепями.

«Нереально красивая», «Эротический взрыв», «Лучшая», «Самая красивая», «Идеальная фигура и грудь», «Очень красивый купальник», — откликнулись на пост фолловеры.

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