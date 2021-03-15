Видно не только «ложбинку греха»: Волочкова сексуально подняла ногу, показав себя во всей красе

Анастасия Волочкова в свои 45 лет смогла сохранить великолепную фигуру и грацию. Балерина по-прежнему в форме и продолжает выступать на сцене с собственными спектаклями и представлениями, созданными специально под нее. В них, конечно же, артистка выступает в главной роли.

Звезда не скрывает, что секрет ее великолепной физической формы кроется в том числе и в постоянных тренировках, а также репетициях. Привыкшая к физическому труду Анастасия может часами отрабатывать движения, доводя их до совершенства. А ее знаменитая растяжка обсуждается поклонниками уже не одно десятилетие.

В личном блоге Волочкова в очередной раз блеснула своей стройной фигурой и гибкостью, запечатлевшись для личного блога возле танцевального станка. Она изящно подняла стройную ногу, показав свое тело во всей красе. Фолловеры смогли разглядеть ее декольте, которое французы называют «ложбинкой греха», тонкую талию, округлые подтянутые бедра и стройные длинные ноги.

К слову, недавно о красоте Анастасии заговорил новый поклонник звезды, претендующий на ее руку и сердце. Он уже два года беззаветно влюблен в артистку и надеется на взаимность. Девушка не исключает, что когда-нибудь сможет ответить на его чувства.

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