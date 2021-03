Итоги «Грэмми-2021»: Бейонсе установила рекорд по числу статуэток за всю историю премии

В Лос-Анджелесе прошла 63-я церемония награждения музыкальной премии «Грэмми». И не обошлось без открытий и рекордов. Певица Бейонсе стала самой титулованной женщиной в истории премии, получив свой 28-й по счету музыкальный «Оскар».

В этот раз поп-дива претендовала на победу в девяти категориях. И по итогам церемонии поп-дива унесла четыре золотых статуэтки в номинациях «Лучшее R&B-исполнение», «Лучшее музыкальное видео» вместе с Блю Айви и WizKid, «Лучшее рэп-исполнение» и «Лучшую рэп-песню» вместе с Megan Thee Stallion.

«Снова вершится история. Бейонсе теперь певица с наибольшим количеством наград «Грэмми» — 28», — гласит твит в официальном аккаунте премии.

Отметим, что не остались без наград и другие фаворитки премии. К примеру, Билли Айлиш взяла номинацию «Запись года» за Everything I Wanted, а также стала победителем в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» за саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде No time to die.

Лавры победителя в номинации «Альбом года» увенчали голову красотки Тэйлор Свифт за ее Folklore, «Песней года» названа I Can’t Breathe певицы H.E.R., а «Лучшим новым артистом» стала Megan Thee Stallion.

