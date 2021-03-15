Обе с трендовыми сумками: Кока в меховом боа оттенка фуксии предстала на вечеринке с Пугачевой

Клава Кока, как и многие другие звезды, приняла участие в масштабной вечеринке, посвященной 30-летию ведущей Насти Ивлеевой. В числе приглашенных гостей здесь, к примеру, значились Максим Галкин и Алла Пугачева.

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Молодая звезда не стала стесняться и пообщалась с народной артисткой на тусовке, вспомнив, как та семь лет назад на музыкальном конкурсе «Фактор А» сказала ей: «Нет». Тем не менее девушка не обиделась на Примадонну, сидящую тогда в коллегии жюри. И даже напротив, испытывает к ней за это благодарность.

«Как бы не было больно, это закаляло меня. И я не собиралась отступать. Алла Борисовна тогда отметила, что во мне есть изюминка. А после отказа попросила сказать: «Вы обо мне еще услышите». Я повторила, но для меня это были не просто слова. Я помню все эти кастинги, как мы с мамой стояли в очередях на улице в -20 по 6 часов у Лужников, чтобы хотя бы дотронуться до своей мечты — оказаться на большой сцене. Все было не зря, каждое поражение было шагом к победе. Вчера с Аллой Борисовной мы поговорили и посмеялись… Оказывается, она знает меня и мои песни. Запомните: пока в нас живет мечта и вера, нас никто и ничто не может остановить», — написала в личном блоге Кока.

Любопытно, что обе звезды появились на вечеринке с трендовыми сумочками мини в серебристых тонах. О том, что этот аксессуар актуален, ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор».

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