«Это пытка!»: Стоянов рассказал про костюм Банана, в котором выступал на «Маске»

Второй сезон самого засекреченного проекта канала НТВ «Маска» продолжается. Уже рассекречены Розовая Пантера, которой оказалась Светлана Хоркина, Ананас – им стал Иосиф Пригожин, и Пингвин, в костюме которого выступала певица Азиза.

В новом выпуске шоу Дамоклов меч навис над Змеей и Бананом. В итоге судьбу персонажей решил Тимур Родригес. Шоумен разоблачил желтый фрукт, предварительно заявив, что там скрывается Юрий Стоянов. И оказался прав.

Позже Стоянов рассказал, что согласие на участие в шоу дал сразу. Но совершенно не знал, к чем убыть готовым. И именно костюм оказался для него настоящим испытанием, а точнее, — маска.

«В самом костюме – нормально. А вот маска – очень тяжелая. Там еще рот находился на уровне моих глаз. Через​ несколько минут уже становится тяжело. Это пытка! Получается, ты дышишь своей углекислотой. Серьезное испытание!», — приводит слова звезды шоу «Маска» портал «Собеседник».

Сам Стоянов был рад тому, что его рассекретили. И с нескрываемым удовольствием пообщался с жюри, а также исполнил на бис хит «Буги-вуги».

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