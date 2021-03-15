Волочкова не смогла назвать главную героиню пьесы Островского «Гроза» и профессию Чехова

Танцовщица Анастасия Волочкова провалила литературный тест в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Ведущие предложили ей ответить на несколько несложных вопросов.

Сначала танцовщицу спросили, как звали главную героиню пьесы «Гроза» Александра Островского. Балерина промолчала. Не смогла ей помочь и пятнадцатилетняя дочь Ариадна, заявив, что они пока в школе такое произведение не проходили.

Следующий вопрос касался профессии писателя Антона Чехова. Варианты были следующие: врач-нарколог, акушер-гинеколог, терапевт или санитарный врач. «Я думаю, что ни одно из перечисленных. Он был писателем», — заметила балерина.

На помощь пришла актриса Нонна Гришаева, которая также была приглашена на эфир. «Он был санитарный врач, поэтому у него в пьесах так много врачей», — сказала она.

Впрочем, на последнем вопросе балерина реабилитировалась. Она ответила на вопрос, сколько томов в романе Льва Толстого «Война и мир».

Напомним, что в романе «Война и мир» на самом деле четыре тома. При этом некоторые ошибочно считают, что их три.

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