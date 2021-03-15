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Волочкова не смогла назвать главную героиню пьесы Островского «Гроза» и профессию Чехова

Балерина провалила литературный тест на программе «Звезды сошлись».

Волочкова не смогла назвать главную героиню пьесы Островского «Гроза» и профессию Чехова
Анастасия Волочкова. Фото: Globallookpress.com

Танцовщица Анастасия Волочкова провалила литературный тест в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ. Ведущие предложили ей ответить на несколько несложных вопросов.

Анастасия Волочкова с дочкой
Анастасия Волочкова с дочкой. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

Сначала танцовщицу спросили, как звали главную героиню пьесы «Гроза» Александра Островского. Балерина промолчала. Не смогла ей помочь и пятнадцатилетняя дочь Ариадна, заявив, что они пока в школе такое произведение не проходили.

Следующий вопрос касался профессии писателя Антона Чехова. Варианты были следующие: врач-нарколог, акушер-гинеколог, терапевт или санитарный врач. «Я думаю, что ни одно из перечисленных. Он был писателем», — заметила балерина.

На помощь пришла актриса Нонна Гришаева, которая также была приглашена на эфир. «Он был санитарный врач, поэтому у него в пьесах так много врачей», — сказала она.

Впрочем, на последнем вопросе балерина реабилитировалась. Она ответила на вопрос, сколько томов в романе Льва Толстого «Война и мир».

Напомним, что в романе «Война и мир» на самом деле четыре тома. При этом некоторые ошибочно считают, что их три.

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