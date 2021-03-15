«Я хочу их познакомить»: дочь Анастасии Волочковой высказалась о матери и мачехе

«Я учусь в лицее при Высшей школе экономики. Я часто в своей жизни меняла школы. Бывало, что ко мне плохо относились ученики или учителя, поэтому я уходила. Мне нравится жить с папой. У меня хорошие отношения с ним, с братьями, с его женой Леной. Я хожу пешком до школы, все близко. В доме у меня своя самая большая комната. Папа всегда стучится, если хочет зайти ко мне. У меня даже есть собака».