«Я хочу их познакомить»: дочь Анастасии Волочковой высказалась о матери и мачехе

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о жизни в доме отца – бизнесмена Игоря Вдовина.
«Я учусь в лицее при Высшей школе экономики. Я часто в своей жизни меняла школы. Бывало, что ко мне плохо относились ученики или учителя, поэтому я уходила. Мне нравится жить с папой. У меня хорошие отношения с ним, с братьями, с его женой Леной. Я хожу пешком до школы, все близко. В доме у меня своя самая большая комната. Папа всегда стучится, если хочет зайти ко мне. У меня даже есть собака».
Как отметила Ариадна, с женой отца у нее сложились нормальные отношения.
«Я всегда иду на контакт. Если я по-доброму, то и она по-доброму. Мы можем вместе сходить на концерт в кафе, на фильмы. У нас такой график, что мы редко на самом деле встречаемся дома. Я хочу их познакомить — маму и Лену. Хочу, чтобы мама была счастлива и вышла замуж. Что касается меня, то на данном этапе у меня нет молодого человека», — сказала девушка.
Напомним, что дочери Анастасии Волочковой от бизнесмена Игоря Вдовина сейчас 15 лет. С мужем балерина давно рассталась.