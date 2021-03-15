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«Просто копия»: Климова завила кудри, сделала яркий макияж глаз и стала похожа на Алферову

Обе актрисы отличаются выразительной внешностью.

«Просто копия»: Климова завила кудри, сделала яркий макияж глаз и стала похожа на Алферову
Ирина Алферова и Екатерина Климова. Фото: Global look press, instagram.com/klimovagram/

Актрису Екатерину Климову хорошо помнят и любят со времен выхода сериала «Бедная Настя», сейчас наслаждаться ее игрой на телеэкранах можно за просмотром киноновеллы «По законам военного времени». Однако на этом ее амплуа не ограничивается, вот уже много лет звезда играет в спектакле «Мастер и Маргарита» по одноименному булгаковскому роману. Артистке досталась главная роль.

В личном блоге Екатерина показала закулисное фото актеров, занятых в спектакле. Звезды, судя по всему, запечатлелись после выхода на сцену, поскольку у них еще сохранился театральный грим. Сама брюнетка предстала с кудрявыми локонами и в ярком макияже, где главный акцент был сделан на глаза.

Удивительно, но в образе Маргариты Екатерина Климова стала похожа на другую актрису с привлекательной внешностью – Ирину Алферову. По крайней мере, в этом мнении сошлись многие фолловеры звезды.

«Катя, Вы тут очень похожи на Алферову», «Очень похожа здесь на Алферову!», «Просто копия Алферовой. За счет макияжа, наверное», «Ой, я подумала, что это Алферова вначале», — прокомментировали фото кинодивы пользователи Сети.

Комментарий.
Комментарий. Фото: скриншот instagram.com/klimovagram/

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