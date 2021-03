Итоги «Грэмми-2021»: Билли Айлиш получила награду за саундтрек к фильму о Бонде

Поклонники музыки со всего мира, затаив дыхание, ночью 15 марта смотрели церемонию награждения музыкальной премии «Грэмми». Номинанты прошедшего года стали известны еще в ноябре, а само шоу с раздачей граммофонов должно было пройти еще в январе, но коронавирус и тут нарушил все планы. Однако, шоу состоялось, и имена некоторых лауреатов уже известны.

К примеру, музыкальный «Оскар» за «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой» получили Леди Гага и Ариана Гранде. Звезды сделали фит под названием Rain on me, обошедший в итоге композицию квартета J Balvin, Дуа Липы, Bad Bunny и Tainy, песню бойзбэнда BTS из Южной Кореи, дуэт Тейлор Свифт и инди-фолк группы Bon Iver, а также совместный фит Джастина Бибера с рэпером Quavo.

Нашла своего героя и награда в номинации «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа». За саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде No time to die («Не время умирать») золотую статуэтку получила певица Билли Айлиш.

В настоящий момент поздравления в номинациях принимают следующие звезды:

«Лучшая песня года» — I Can’t Breathe певицы H.E.R.

«Лучший новый артист»: Megan Thee Stallion.

«Лучшее музыкальное видео»: Бейонсе, Blue Ivy & WizKid – Brown Skin Girl.

«Лучшее рок-исполнение»: Фиона Эпплe – Shameika.

«Лучшая рок-песня»: Бриттани Ховард Stay High.

«Лучшее R&B-исполнение»: Ledisi – Anything For You.

«Лучший R&B-альбом»: John Legend – Bigger Love.

Отметим, что наибольшее количество номинаций в этом году у Бейонсе, ее выдвинули сразу в девяти категориях. В шорт-листе и музыкант из России – пианист Даниил Трифонов. Ранее он уже становился обладателем заветного золотого граммофона в 2018 году в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение».

