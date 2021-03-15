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«Я соврал там, где нельзя было»: Стоянов рассказал, как в костюме Банана обманул жюри на шоу «Маска»

Народного артиста разоблачили в пятом выпуске шоу.

«Я соврал там, где нельзя было»: Стоянов рассказал, как в костюме Банана обманул жюри на шоу «Маска»
Юрий Стоянов. Кадр из шоу "Маска" / телеканал НТВ

Второй сезон проекта «Маска» вновь приковал внимание телезрителей. В очередном выпуске на этот раз был разоблачен Банан. Смелось снять маску с фрукта взял на себя Тимур Родригес, который безапелляционно заявил – в ней Юрий Стоянов.

И оказался прав. Народный артист, юморист и обладатель «ТЭФИ» с удовольствием снял маску и предстал перед судьями. И признался, что дважды за проект ему пришлось соврать.

«Я только должен извиниться перед двумя людьми. Я понимаю, что Филипп просил не врать, но два раза я соврал там, где нельзя было врать. Конечно, Регина, — обратился он к Тодоренко, — как одессит одесситке – соврал! А Тимур когда спросил, не снимался ли я со своим другом в знаменитой юмористической передаче, я не соврал. Я в ней не снимался, Тимур, я в ней жил!».

Юрий Стоянов
Юрий Стоянов. Кадр из шоу «Маска» / телеканал НТВ

А вот Филипп Киркоров, кстати, до самого последнего мгновения уверял – Банан – это Александр Буйнов. И потом искренне удивился, что это не он. Как именно Стоянову удалось воспроизвести нотки из вокала Буйнова, юморист коротко объяснил: «Талант».

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