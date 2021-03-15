Как советовал Васильев: Кабаева запечатлелась в двухцветном платье с эффектом стройности

Алина Кабаева запечатлелась в черно-белом аутфите. Она выбрала платье по фигуре выше колен с более светлыми вставками по бокам. Эта деталь наряда визуально вытянула силуэт и сделала его немного стройнее.

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О таком эффекте двухцветных облачений с вертикальными контрастными вставками ранее рассказывал Александр Васильев. На одном из шоу «Модный приговор» Первого канала ведущий продемонстрировал тренч, сшитый по тому же принципу. Он моментально сделал свою хозяйку более изящной.

Отметим, что историк моды частенько напоминает дамам, что горизонтальные линии полнят, а те, что идут по вертикали делают их зрительно выше и тоньше.

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