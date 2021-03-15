«Я столько программ пересмотрела»: Валерия объяснила, как ей удалось верно угадать артиста в костюме Банана

На телеканале НТВ состоялся пятый выпуск шоу «Маска», на сцену в котором вышли 11 персонажей. Финалом стало фееричное разоблачение Банана. Причем, перед тем как артист, скрывавшийся в костюме фрукта, сняла маску, мнение жюри разделилось – половина была уверена, что это на сцене Александр Буйнов, остальные – что там Юрий Стоянов.

Безошибочно угадала, что Банан – это Юрий Стоянов, певица Валерия. Звезда очень ответственно подошла к дешифровке инкогнито, проведя огромную работу.

«Я столько ваших программ пересмотрела, вы себе представить не можете! И на YouTube новых», — призналась звезда Стоянову, когда тот снял маску.

Именно это и помогло ей быть столь убедительной в своем решении. А вот Филипп Киркоров до последнего настаивал на своем и даже, казалось, не хотел верить собственным глазам, увидев юмориста на сцене.

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