«Я даже не знаю адреса, где живет дочь»: Анастасия Волочкова удивила странным признанием

Балерина Анастасия Волочкова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что не знает адреса, где живет ее дочь Ариша со своим отцом Игорем Вдовиным и мачехой — телеведущей Еленой Николаевой.

«Переходный возраст начался у нее где-то в 13 лет. Я закрывала глаза на ее поступки. У нас было все. Она хлопала дверью. Ела в спальне, что мне очень не нравилось. Я никогда не заходила в ее комнату, не постучавшись. Сейчас Ариадна — совершенно другой человек. Она сделала переоценку ценностей». Анастасия Волочкова

Как отметила танцовщица, наследница за последние годы сменила несколько школ.

«Она сама выбрала лицей, в котором будет учиться. Ей было невыносимо ездить туда от меня — далеко. В машинах проводила по полтора часа. Водитель ее сонную буквально заносил домой. Да и с папой она почти не общалась. Он ее видел раз в полгода. Я попросила, чтобы он был отцом. Сейчас Ариша живет у него, и мы видимся раз в две недели примерно. Я дала ей свободу. Я даже не знаю адреса, где живет дочь. К сожалению, бывший муж запретил говорить, где находится квартира, которая снимается за мои деньги. У папы Ариши большие долги перед мной. Мне это было неприятно. Вдовин не выходит на контакт. Я дорожу отношением с дочкой. Я точно знаю, что она в безопасности», — сказала Волочкова.

Напомним, что дочери Анастасии Волочковой от бизнесмена Игоря Вдовина сейчас 15 лет. С мужем балерина давно рассталась.

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