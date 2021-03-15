Мамина модница: Пелагея нарядила дочку от Телегина в розовый пуховичок и шапку с помпонами

Певица с наследницей повеселились на Масленицу – танцевали, водили хороводы, катались на хаски.

34-летняя певица Пелагея воспитывает 4-летнюю дочку Таисию от брака с хоккеистом Иваном Телегиным. Недавно мама с дочкой вернулись из отпуска на Мальдивах, где провели несколько насыщенных и ярких недель. Отдохнувшие и загорелые, в Москве они встретили Масленицу по всем обычаям.

Проводить зиму Пелагея с дочкой решили весело и по всем традициям. Они водили хороводы, пели песни, участвовали в народных забавах и катаниях на хаски, а также не забывали вкушать главный символ праздника – блинчики.

Для уличных развлечений Пелагея утеплила дочку в пышный розовый пуховичок и шапочку с меховыми помпонами. Сама звездная мама облачилась в теплый трикотажный костюм и бежевую шубку из норки.

К слову, Татьяна Навка с 6-летней дочкой Надей Песковой тоже проводили зиму весело. Они нарядились в русские народные кокошники, пели, плясали и сжигали чучело коронавируса.

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