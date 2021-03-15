Итоги «Грэмми»: названа лучшая песня года

15 марта в Staples Center Лос-Анджелеса состоялась церемония вручения главной музыкальной награды – «Грэмми». 63-я церемония вручения должна была пройти еще в январе, но и тут коронавирус перемешал все карты.

Музыкальный «Оскар» за лучшую песню года получила американская певица H.E.R. За ее хит I Can’t Breathe жюри академии отдало наибольшее число голосов, сообщает РИА Новости.

H.E.R. обошла таких апостолов современной музыки, как Билли Айлиш, Бейонсе и Тейлор Свифт. Кроме них, в номинации были представлены Дуа Липа, Родди Рич и Post Malone. Всего на победу претендовали 8 композиций.

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