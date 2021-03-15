«Она меня не проклянет?»: после разоблачения Банана на «Маске» Киркоров испугался гнева жены Стоянова

Финал пятого выпуска самого засекреченного проекта сезона – шоу «Маска», на этот раз обошелся без слез. Среди претендентов на вылет оказались Змея и Банан. В итоге снять маску Тимур Родригес на временных правах председателя жюри решил с желтого фрукта.

До последнего момента Филипп Киркоров утверждал, что Банан – это Александр Буйнов. В пику остальным мнениям коллег о том, что там Юрий Стоянов, поп-король продолжал придерживаться своего мнения. И даже когда снявший маску герой явил миру себя, оказавшись Юрием Стояновым, не хотел верить своим глазам.

Придя в себя, Киркоров извинился перед народным артистом. «Я боролся за вас, правда, в облике Буйнова, но все равно боролся», — заметил Филипп.

«Не за меня, а за Буйнова, — уточнил Стоянов. И добавил: «А жену мою тоже зовут Алена».

Киркоров поспешил опасливо уточнить: «А она меня не проклянет?», на что Банан-Стоянов заверил, что нет, наоборот, расцелует.

В противовес предыдущему выпуску «Маски», где все опешили от реакции Азизы на свое разоблачение, нынешняя программа стала невероятно позитивной и теплой, а выбывший артист с удовольствием исполнил на бис свою песню.

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