«Фотографии обманчивы»: Чехова показала на видео настоящую фигуру без обработки

Анфисе Чеховой пришлось объясниться перед своими подписчиками в Instagram за коллаж Стаса Садальского, который он разместил в личном блоге. На одном из фото поста актера ведущая вышла гораздо полнее, чем ее видят в публикациях аккаунта. Некоторые фолловеры в итоге сочли, что брюнетка активно использует специальный фоторедактор на своей страничке, чтобы выглядеть стройнее.

«Друзья мои, в связи с тем, что мне только ленивый не прислал этот коллажик (не знаю, правда, зачем), я вам покажу, как я выгляжу на самом деле на видео. Меня пытаются обвинить, что я вру и фотошоплюсь безбожно, а вот у Стаса Садальского я, якобы, настоящая», — сказала Чехова.

По словам Анфисы, видео, в отличие от фотографий, обработать в сторону похудения невозможно. Специально для хейтеров, которые не верят в ее великолепную фигуру, она облачилась в похожее платье и показала себя со всех сторон во всей красе.

«Я ни в коем случае не оправдываюсь, я хочу остановить этот безумный коллажный спам! И заодно объяснить всем, кто не в курсе, насколько фотографии бывают обманчивы», — сказала знаменитость.

Она объяснила, что фото с Садальским было сделано в спешке и в неудобной позе. И любой бы на ее месте предстал в кадре не в лучшем свете.

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