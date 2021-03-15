Весеннее преображение: Вера Брежнева предстала на селфи с афрокудрями

Многие поклонники даже не узнали певицу на фото.

С первыми весенними деньками многие модницы поспешили преобразиться. И звездные красавицы – не исключение. Певица Нюша, например, перекрасила волосы в черный цвет и стала похожа, по наблюдениям некоторых фанатов, на Анджелину Джоли.

Не осталась в стороне от ветра перемен и певица Вера Брежнева. Нет, на кардинальную смену цвета волос блондинка пока не решилась, но зато «примерила» необычную для себя укладку – афрокудри. Красавица позировала в лучах солнца на селфи.

«Ветер в волосах», — подписала снимок звезда.

«Ты моя игривая кудряшка», «Невероятная», «Шикарная», «Ой,кто это,не унаю», «Шальная императрица», «Нет слов, ооооочень красиво», «Такие кудри — это просто моя мечта, в детстве даже хотела себе химзавивку сделать», «Сногсшибательная», — оценили преображение фолловеры.

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