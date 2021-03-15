Дива на диване: Боня в пышном платье в горошек обнажила стройные ножки

41-летняя экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня отправилась в отпуск и сначала загадала подписчикам загадку, куда именно она летит. Поскольку выбор не очень то и велик в период пандемии коронавируса, многие фолловеры, которые давно следят за жизнью красотки, быстро угадали. Дива отправилась в Дубай.

Первое фото, которым поделилась красавица в микроблоге, она сделала на диване. Боня эффектно расположилась на террасе в сумерках, позируя в пышном платье в горошек. К слову, этот принт давно стал трендом.

«Крупный горох – это модный принт сезона, во многих коллекциях он использовался именно в таком сочетании – бело-черный», — рассказала ранее стилист Елена Бестави.

Боня кокетливо закинула ногу на ногу, обнажив эффектные и тонкие щиколотки. Поклонники поспешили отметить: «Какая ты тут красивая и женственная», «Просто прекрасная леди Ви», «Роскошная», «Бонита ты бомбита», «Ну что за красоткааа Викаааа».

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