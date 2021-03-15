Сексуальность высшего разряда: Кошкина сверкнула «ложбинкой греха» перед Шнуровым в алом платье с декольте

Звезды появились на одной вечеринке для избранных.

Звезда комедийного шоу на ТНТ «Однажды в России» Яна Кошкина появилась на звездной тусовке в одном из ресторанов Москвы в алом платье с открытыми плечами и глубоким декольте, которое французы романтично именуют «ложбинкой греха». Дерзкий вырез открывал треть великолепной груди актрисы.

В этом секси-образе брюнетка пообщалась с Сергеем Шнуровым и даже запечатлелась с ним на память. Оказалось, что знаменитости родом из одного города — Санкт-Петербурга.

Отметим, что свою голову Яна украсила одним из самых модных аксессуаров этого сезона, по мнению Эвелины Хромченко – объемным ободком в виде венца. Ведущая «Модного приговора» считает, что эта модель идет практически всем женщинам, а летом станет маст-хэвом.

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