«Блаженство»: 81-летний Виторган насладился отцовством в компании дочек от Млодик

Минувшие выходные многие звезды посвятили семье и близким. Отпраздновать Масленицу в кругу семьи решила фигуристка Татьяна Навка. Вместе с 6-летней дочкой Надей Песковой спортсменка водила хороводы на свежем воздухе, пела частушки и сжигала чучело коронавируса.

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В кругу семьи праздник провел и Эммануил Виторган. 81-летний актер театра и кино насладился отцовском в окружении любимых дочек — двухлетней Клары и трехлетней Этель от Ирины Млодик.

«Блаженство… Все дома, выходной, съемок нет…», — радостно сообщил артист.

Молодой отец наблюдал, как старшая дочка катит коляску с куклой, а младшая на полу пробует на вкус игрушку. Запечатлела на камеру семейную идиллию жена Виторгана Ирина Млодик.

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