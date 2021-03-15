«Великие король и королева»: Элджей представил Пугачеву своей «big mama»

Примадонна стала звездой на вечеринке в честь юбилея Анастасии Ивлеевой.

Не смолкают обсуждения грандиозной тусовки, которую закатила по случаю своего 30-летия блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Звезда Рунета продумала каждую деталь – от дресс-кода вечера до списка гостей. И настоящим сюрпризов на празднике стало появление легенды отечественной эстрады Аллы Пугачевой с мужем Максимом Галкиным.

Примадонна с удовольствием позировала фотографам, хвасталась маникюром и общалась с молодежью. К примеру, среди гостей был юный Даня Милохин, и Ксения Собчак запечатлела «исторический момент» знакомства тиктокера с эстрадной дивой.

Состоялось и знакомство Примадонны с мужем именинницы, рэпером Элджеем. Музыкант по имени Алексей Узенюк запечатлелся в объятиях с Пугачевой, но без фирменных гримас даже здесь не обошлось.

Элджей назвал Примадонну «big mama», а под фотографиями без лишней скромности написал: «Великие король и королева».

Смотрите также