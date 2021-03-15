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Итоги «Грэмми»: 20-летний диджей из Казахстана стал победителем в номинации «Лучший ремикс»

Лауреатов некоторых категорий музыкальной премии организаторы огласили еще до начала шоу.

Итоги «Грэмми»: 20-летний диджей из Казахстана стал победителем в номинации «Лучший ремикс»
Иманбек Зейкенов. Фото: instagram.com/imanbekmusic/

Учащийся Павлодарского колледжа транспорта и коммуникаций Иманбек Зейкенов прославился на весь мир еще весной прошлого года. 20-летний музыкант сделал ремикс на песню Roses американского рэпера SAINt JHN.

Видео композиции на YouTube моментально набрало десятки миллионов просмотров по всему миру. Хит вошел в пятерку рейтинга U.S. Billboard Hot 100 и возглавил в мае британский хит-парад, сообщает «РИА Новости».

Ремикс Иманбека Зейкенова осенью 2020-го попал в список номинантов на премию «Грэмми», а накануне в Лос-Анджелесе жюри «вручило» заветный золотой граммофон казахстанскому диджею, присудив ему победу. Лауреатов некоторых номинаций музыкальной премии организаторы огласили еще до начала шоу.

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