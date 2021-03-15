С желтыми тюльпанами: Наташа Королева на вокзале станцевала и спела про чемоданчик

С наступлением весны многие отечественные звезды порадовали поклонников своими концертами. К примеру, на гастроли отправилась Кристина Орбакайте. Счастливая певица с удовольствием делилась позитивом и энергетикой со зрителями в разных городах и призналась – она очень долго ждала этого.

Вместе с Орбакайте в турне по европейским городам страны отправилась и Наташа Королева. По завершении гастролей певица появилась на перроне вокзала в стильном трикотажном костюме сочного зеленого цвета и спела свой знаменитый хит про желтый чемоданчик.

В руках Королева держала роскошный букет желтых тюльпанов. Настроение певицы было приподнятым, она даже станцевала на камеру. «Закончились прекраснейшие гастроли», — с ностальгией отметила поп-дива.

Напомним, почти год концертная деятельность в стране была заморожена. Виной всему – пандемия коронавируса. Но постепенно ограничения на мероприятия были сняты, и сейчас заполняемость залов достигает разрешенных 75%.

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