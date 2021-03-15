«В моде вечно»: Лорак поддержала тренд на лампасы, прогулявшись по Стамбулу в пуховике и джогерах с полосками

О том, что вертикальные боковые детали на одежде будут всегда актуальными, ранее высказалась фэшн-эксперт Эвелина Хромченко.

Многие стилисты не первый сезон пытаются записать лампасы в устаревшие тренды. Но им убедительно и аргументированно парировала фэшн-эксперт и телеведущая Эвелина Хромченко. Она заметила, что этот элемент является беспроигрышным стилевым приемом, позволяющим визуально вытянуть силуэт. И уже стал настоящей классикой.

«Лампасы будут существовать в моде вечно и особенно в женской, потому что мы никогда не расстаемся с теми элементами, которые украли в мужском гардеробе», — подчеркнула ранее телеведущая.

Многие звезды согласны с Хромченко и регулярно выгуливают наряды с лампасами. В минувшие выходные певица Ани Лорак отметилась в Стамбуле. Девушка отправилась на прогулку по солнечному городу в дутом жилете и джогерах с лампасами. В качестве головного убора звезда предпочла любимую кепку.

«Удивительный город: теплый, душевный, радушный… Это путешествие было коротким, но очень насыщенным», — призналась звезда.

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