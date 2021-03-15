Распаренная и счастливая: Топурия вслед за Волочковой позировала с вениками в бане

Одной из самых прославленных любительниц русской бани давно стала балерина Анастасия Волочкова. Звезда сцены регулярно устраивает себе на Рублевке походы в парную и погружения в ледяную купель, о чем не забывает рассказать в микроблоге. Недавно у нее сломался котел, но это не помешало ее страсти – девушка отправилась в местную общественную баню.

Из бани Волочкова регулярно делает фото- и видеорепортажи. Звезда признается, что в том числе благодаря жарким процедурам она обладает крепким здоровьем и идеальной фигурой.

Вслед за Волочковой фотопривет из бани прислала поклонникам Кети Топурия. Певица позировала в парной в нюдовом монокини, расположившись на хвойной «перине» с двумя вениками. Распаренная Топурия выглядела абсолютно счастливой.

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