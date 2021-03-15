Русская красавица: Татьяна Навка в кокошнике и павловопосадском платке повеселилась на Масленицу

В масленичную неделю, которая началась в этом году с 8 марта, Татьяна Навка в компании с Романом Костомаровым посетили Иркутскую область. Там звезды льда стали участниками съемок фильма о фигурном катании и устроили настоящее шоу на льду Байкала. Как это было, спортсмены показали в своих микроблогах.

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А уже на Масленицу Татьяна Навка встретилась с друзьями и поучаствовала в праздничных гуляниях. Фигуристка облачилась в роскошный кокошник и павловопосадкий платок поверх пуховика и от души повеселилась с подругами.

Позже все участники празднества пели частушки, играли в народные забавы, водили хороводы вокруг чучела коронавируса и под аплодисменты и смех сожгли его. «Идея просто огонь», — оценила Навка.

«Провожаем Масленицу!! Как же я люблю наши замечательные традиции!», — призналась звезда.

Вместе с Навкой провожали зиму ее младшая дочка, 6-летняя Надя Пескова, Ольга Слуцкер, певица Глюкоза и многие другие.

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