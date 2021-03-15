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Дива в городе: Нетребко прогулялась по Вене в шляпке и принтованном пальто с меховым воротником

Оперная певица дополнила монохромный образ сумочкой Dolce &  Gabbana.

Дива в городе: Нетребко прогулялась по Вене в шляпке и принтованном пальто с меховым воротником
Анна Нетребко. Фото: Global look press

Совсем недавно Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго наслаждались жарким солнцем в гостеприимном Дубае. Оперная дива не скупилась на эмоции и делилась с подписчиками в Сети солнечными кадрами своего отпуска. Но все когда-то заканчивается, и звездное семейство, завершив отдых, вернулось в европейскую весну – в столицу Австрии, где обосновалась несколько лет назад.

Накануне Нетребко появилась на улицах Вены в женственном образе. Дива облачилась в принтованное огромным цветком пальто-макси с меховым съемным воротничком на молнии и элегантной шляпке. Дополнил монохромный аутфит стильный женский аксессуар — сумочка Dolce &  Gabbana.

«Икона стиля. Анечка,Вы прекрасны», «Шикарный образ», «Сама элегантность», «Боже, какая роскошь, а не женщина», «О! Как элегантно! Очень красиво!», «Боже мой… Какая модная… стильная… Обалденная. Просто супер», «Миссис суперстиль», — восхитились некоторые фолловеры в комментариях.

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