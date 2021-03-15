По совету Хромченко: Бузова вписала в свой стиль самый модный аксессуар сезона

35-летняя звезда шоу-бизнеса и телевидения Ольга Бузова давно стала для миллионов своих фанатов иконой стиля. Многие поклонники неустанно твердят своей любимице, что она вдохновляет на перемены. Неудивительно, ведь теледива стремится первой подхватывать все модные тренды, которые только-только появляются на фэшн-горизонте.

больше по теме По последней моде: Бузова вслед за Бородиной пополнила гардероб белыми ботинками на грубой подошве Поющая телеведущая отправилась на шопинг.

Недавно эксперт моды Эвелина Хромченко отметила, что настоящим мастхэвом наступившей весны стал ободок. Телеведущая отметила, что такой аксессуар подойдет буквально любой женщине. «Покупать немедленно», — подчеркнула с экрана телевизора в шоу «Модный приговор» стилист.

И Ольга Бузова поспешила не только пополнить свой гардероб трендовой вещицей, но и выгулять ее. Она предстала в весеннем образе – нежно-кремового цвета платье с рукавами-буфами и с ободком на голове, инкрустированном стразами.

«Какая же шикарная», «Красота спасет мир», «Нежная», «Прекрасна», «Ты как всегда шикарна», «Очень красивая», «Олечка, ты как всегда шикарна», — поспешили отметить в комментариях.

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