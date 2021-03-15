Схватился за голову: Киркоров не смог сдержать эмоций, когда узнал, что дочку Нюши зовут Симба

Пятый выпуск телепроекта «Маска» на канале НТВ прошел на позитивной ноте и не без открытий. В частности, председателю жюри Филиппу Киркорову тоже довелось узнать много нового, в частности, о современных именах детей звезд.

При появлении Змеи на сцене жюри приступило к опросу. Регина Тодоренко решила убедиться, что там скрывается Нюша, поскольку уверена – певица очень умело подделывает свой голос.

— Скажите, пожалуйста, Змея, хорошие ли у вас отношения с Королем-Львом?, — начала издалека Тодоренко. — Да, — ответила Змея. — Значит, вашу дочку зовут Симба!, — радостно сделала вывод Тодоренко.

И тут в диалог вмешался Филипп Киркоров, для которого озвученное имя стало полной неожиданностью. «Как?!», — поспешил переспросить Киркоров.

– Серьезно? Ребенка назвали Симбой??? Да ладно!, — недоумевая, воскликнул Киркоров. — Симба Игоревна, — подтвердил Ревва.

«Вы серьезно сейчас?», — растерялся Киркоров. И схватился за голову: «В потрясении каком-то сейчас… Симба».

Для поп-короля российской эстрады имя дочки Нюши стало настоящим открытием. И на его лице читалось неподдельное удивление. А между тем наследнице певицы и бизнесмена Игоря Сивова Симбе уже 2 года.

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