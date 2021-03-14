Александр Ревва рассказал смешной анекдот в шоу «Маска» про Филиппа Киркорова

Шоу уже покинули несколько участников – Пингвин, Черная Пантера и Ананас. Суть шоу заключается в том, что артисты одеваются в ростовые куклы и поют. А судьи проекта должны угадать – кто спрятался в том или ином образе.

Кстати, судьи – популярные российские звезды – Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригес и Александр Ревва. Они постоянно шутят и веселят публику.

После выступления Солнца Александр Ревва рассказал анекдот, после которого зрители в зале разорились хохотом. Давайте мы вам его расскажем.

«Лежат бабушка с дедушкой в кровати. Бабка гвоорит:

— А мне сегодня приснилось, что я с Киркоровым по ЦУМу ходила.

Дед вздыхает и в ответ ей:

— Мне тоже хороший сон сегодня приснился. Как будто я лежал в постели с двумя девушками.

Бабка:

— Одной из девушек была я?

Дед:

— Нет, ты с Киркоровым по ЦУМу ходила».

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