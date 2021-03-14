Александр Ревва рассказал смешной анекдот в шоу «Маска» про Филиппа Киркорова

Шоу уже покинули несколько участников – Пингвин, Черная Пантера и Ананас. Суть шоу заключается в том, что артисты одеваются в ростовые куклы и поют. А судьи проекта должны угадать – кто спрятался в том или ином образе.
Кстати, судьи – популярные российские звезды – Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригес и Александр Ревва. Они постоянно шутят и веселят публику.
После выступления Солнца Александр Ревва рассказал анекдот, после которого зрители в зале разорились хохотом. Давайте мы вам его расскажем.
«Лежат бабушка с дедушкой в кровати. Бабка гвоорит:
— А мне сегодня приснилось, что я с Киркоровым по ЦУМу ходила.
Дед вздыхает и в ответ ей:
— Мне тоже хороший сон сегодня приснился. Как будто я лежал в постели с двумя девушками.
Бабка:
— Одной из девушек была я?
Дед:
— Нет, ты с Киркоровым по ЦУМу ходила».