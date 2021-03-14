«Я бы тоже не смог ничего спеть»: Филипп Киркоров оправдал реакцию Азизы на разоблачение в шоу «Маска»

Председатель жюри признался, что даже у него был ком в горле.

Неделю назад шоу «Маска» покинула певица Азиза, выступавшая в костюме Пингвина. Вокалистка была очень расстроена, узнав вердикт жюри.

В это воскресенье, 14 марта, пятый эфир шоу «Маска» начался с того, что судьи признались, что до сих пор переживают за Азизу. Тимур Родригез, который изначально настаивал на том, что Пингвин – это именно Азиза, сказал, что расстроен ее реакцией.

«Я неоднократно говорил, что моя задача не отгадывать маски, а получать удовольствие, но я не скрою, что мне приятно, когда я называю какую-то версию, и она потом срабатывает, — сказал Тимур Родригез. — Но не в этом случае. Я увидел, как расстроилась Азиза. Я не ожидал, что Азиза так отреагирует, что она не будет петь песню, что не захочет воспринимать этот финал как нечто легкое».

Председатель жюри Филипп Киркоров добавил, что прекрасно понимает эмоции вокалистки. И более того, заявил, что, скорее всего, он повел себя бы точно также.

«Я бы тоже не смог ничего спеть. У меня был ком в горле. У меня! Я же своей рукой расписался в том, чтобы она вылетела из проекта, я — ее друг. Азиза, ты потрясающая. Ты очень здорово проявила себя в проекте. И могла бы еще больше раскрыться. Я знаю, но этот проект тем и прекрасен, что дает возможность мечтать. И мы все тебе желаем, чтобы твоя мечта сбылась», — заключил Филипп Киркоров.

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