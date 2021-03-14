«Наконец-то Тигран нашел свое счастье»: Маргарита Симоньян полюбовалась закатом вместе с мужем

Известная журналистка и общественный деятель Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян уже много лет вместе. Пара воспитывает троих детей – двух дочерей и сына. Несмотря на приличный стаж совместной жизни и наличие наследников, Маргарита и Тигран демонстрируют, что их отношения по-прежнему полны нежности. Пара демонстрирует, что не устает очаровываться друг другом.

Накануне Маргарита Симоньян поделилась в Instagram фото, на котором запечатлена вместе с Тиграном Кеосаяном. Пара находится в Адлере и провожает закат, одновременном любуясь уходящим солнцем и морем.

«Любить — это не значит смотреть друг на друга, любить — значит вместе смотреть в одном направлении», — процитировала Симоньян Экзюпери.

Подписчики журналистки пришли в восторг, увидев полное нежности и любви фото.

«Ну, уже давно видно, что вы одно прекрасное целое», «Наконец-то Тигран нашел свое счастье и купается в нем. Такая Маргарита настоящая. Правильная и честная», «Тигран счастливчик», «Как хорошо, когда есть родной человек! Берегите друг друга», — высказываются в Сети.

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