«Там такая сильная женщина»: Киркоров и Валерия уверены, что разгадали, кто прячется в маске Розовой Пантеры

В это воскресенье, 14 марта, в эфир вышла пятая программа нового сезона самого охраняемого проекта телеканала НТВ – шоу «Маска», в которой осталось одиннадцать участников.
Проект покинули Черная Пантера, Ананас и Пингвин. В минувшее воскресенье под угрозой вылета оказалась Розовая Пантера. Участницу спас председатель жюри Филипп Киркоров, решивший, что разоблачить нужно Пингвина.
«Как думаете, справится ли она с таким психологическим воздействием?» — спросил у жюри ведущий шоу Вячеслав Макаров, когда на сцену вышла Розовая Пантера.
Филипп Киркоров ответил, что у него на этот счет нет никаких сомнений.
«Справится! Там такое ядро, там такая мощь. Вроде ходит, как старушонка, но там такая сильная женщина. Там – Ксения Собчак», — уверенно произнес Филипп Киркоров.
Поп-короля поддержала певица Валерия.
«Да, это Ксения Собчак. Подсказку слышали? Она же сказала, что порвет любого, только попадись», — высказалась вокалистка.
Но когда Розовая Пантера начала петь хит Зиверт «Кто сказал, что друзьям любить нельзя», мнения судей изменились.
Теперь члены жюри считают, что в маске Розовой Пантеры могут быть Ольга Бузова, Татьяна Навка или Эвелина Бледанс.