«Там такая сильная женщина»: Киркоров и Валерия уверены, что разгадали, кто прячется в маске Розовой Пантеры

Судьи проекта выдвинули свое предположение и изменили его после выступления участницы шоу.

В это воскресенье, 14 марта, в эфир вышла пятая программа нового сезона самого охраняемого проекта телеканала НТВ – шоу «Маска», в которой осталось одиннадцать участников.

Проект покинули Черная Пантера, Ананас и Пингвин. В минувшее воскресенье под угрозой вылета оказалась Розовая Пантера. Участницу спас председатель жюри Филипп Киркоров, решивший, что разоблачить нужно Пингвина.

«Как думаете, справится ли она с таким психологическим воздействием?» — спросил у жюри ведущий шоу Вячеслав Макаров, когда на сцену вышла Розовая Пантера.

Филипп Киркоров ответил, что у него на этот счет нет никаких сомнений.

«Справится! Там такое ядро, там такая мощь. Вроде ходит, как старушонка, но там такая сильная женщина. Там – Ксения Собчак», — уверенно произнес Филипп Киркоров.

Поп-короля поддержала певица Валерия.

«Да, это Ксения Собчак. Подсказку слышали? Она же сказала, что порвет любого, только попадись», — высказалась вокалистка.

Но когда Розовая Пантера начала петь хит Зиверт «Кто сказал, что друзьям любить нельзя», мнения судей изменились.

Теперь члены жюри считают, что в маске Розовой Пантеры могут быть Ольга Бузова, Татьяна Навка или Эвелина Бледанс.

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