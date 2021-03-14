«Вот это прикол!»: Тимати попросил Егора Крида стать вторым холостяком в одноименном проекте

Шоу «Холостяк» только началось, а уже будоражит умы поклонников. В первом выпуске главный герой проекта Тимати пригласил своего друга Егора Крида и объявил, что он станет вторым холостяком проекта.

— Так как много заявок пришли на шоу до того, как вы узнали мое имя, то мне хочется перевернуть игру и объявить, что пришли вы на двойной «Холостяк». То есть в этом сезоне будет так – два главных героев – блондин и брюнет, — отметил музыкант.

— Так что, девушки, добрый вечер! – иронично сказал Крид.