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«Достойными продолжателями традиций»: Вадим Галыгин претендует на лавры Юрия Никулина

Экс-резидент Comedy Club поделился своими грандиозными планами.

«Достойными продолжателями традиций»: Вадим Галыгин претендует на лавры Юрия Никулина
Вадим Галыгин. Фото: Михаил Фролов/«Комсомольская правда»

Известный шоумен, бывший участник популярного проекта телеканала ТНТ Comedy Club Вадим Галыгин расширяет горизонты.

Галыгин ведет собственное шоу, напоминающее по формату юмористическую программу «Белый попугай», которая шла в 90-х годах на телевидении. Основными ее авторами и ведущими были Аркадий Арканов, Григорий Горин, Эльдар Рязанов, Юрий Никулин, Михаил Боярский и Левон Оганезов. Проект был невероятно популярен у телезрителей. Во время шоу известные личности рассказывали анекдоты, актерские байки и просто смешные случаи их жизни.

В гости к Вадиму Галыгину на его «Анекдот Шоу», которое транслирует соцсеть «Одноклассники» приходят люди, которые сейчас находятся в топе, они рассказывают забавные истории. В это воскресенье, 14 марта, состоится юбилейный, сотый, выпуск шоу. Анонсируя его, Вадим Галыгин заявил о своих грандиозных планах.

«Хотим стать достойными продолжателями традиций мэтра анекдотов Юрия Никулина», — сказал Вадим Галыгин в анонсе выпуска.

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"Анекдот-шоу"Вадим Галыгин