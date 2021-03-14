«Достойными продолжателями традиций»: Вадим Галыгин претендует на лавры Юрия Никулина

Известный шоумен, бывший участник популярного проекта телеканала ТНТ Comedy Club Вадим Галыгин расширяет горизонты.

Галыгин ведет собственное шоу, напоминающее по формату юмористическую программу «Белый попугай», которая шла в 90-х годах на телевидении. Основными ее авторами и ведущими были Аркадий Арканов, Григорий Горин, Эльдар Рязанов, Юрий Никулин, Михаил Боярский и Левон Оганезов. Проект был невероятно популярен у телезрителей. Во время шоу известные личности рассказывали анекдоты, актерские байки и просто смешные случаи их жизни.

В гости к Вадиму Галыгину на его «Анекдот Шоу», которое транслирует соцсеть «Одноклассники» приходят люди, которые сейчас находятся в топе, они рассказывают забавные истории. В это воскресенье, 14 марта, состоится юбилейный, сотый, выпуск шоу. Анонсируя его, Вадим Галыгин заявил о своих грандиозных планах.

«Хотим стать достойными продолжателями традиций мэтра анекдотов Юрия Никулина», — сказал Вадим Галыгин в анонсе выпуска.

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