«Приятный сюрприз»: Алла Пугачева вышла в свет с сумкой из лимитированной коллекции Эвелины Хромченко

В ночь на субботу Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным появилась на вечеринке у ведущей телеканала «Пятница!» Анастасии Ивлеевой. Блондинка устроила грандиозный праздник, сняв ресторан «Прага» в центре Москвы и пригласив на него весь звездный бомонд.

Дресс-кодом вечеринки был объявлен кибер-барокко, так что гости наряжались по принципу – чем вычурнее и богаче, тем лучше.

Безусловно, одним из главных событий праздника стало появлением на нем Аллы Пугачевой. Примадонна облачилась в total-black, представ в необычной шляпке на голове, в микро-шортах и юбке из шифона.

Образы гостей Анастасии Ивлеевой и самой виновницы торжества еще долго будут будоражить умы поклонников. Вечеринку теледивы активно обсуждают в Сети уже второй день.

Не осталась в стороне от громкого светского события и модный эксперт, соведущая программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко. Рассматривая наряды гостей Ивлеевой, она обратила внимание на то, что Алла Пугачева пришла на вечеринку с сумкой ее дизайна. Модный аксессуар – результат коллаборации Эвелины Хромченко и российского бренда, выпускающего обувь и сумочки для женщин.

«Какой приятный сюрприз», — подписала Хромченко фото Аллы Пугачевой с вечеринки Ивлеевой.

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