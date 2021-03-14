Звезды, шампанское, шумная вечеринка: как сестра Игоря Крутого отметила день рождения

Накануне сестра Игоря Крутого Алла отметила свой день рождения. На вечеринке собрался практически весь российский бомонд – Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев, Николай Цискаридзе, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Александр Буйнов и другие звезды. В своем Instagram Крутой опубликовал видеоролик с торжества.

«Год назад не было ни одного ТВ-канала, не сделавшего бы фейкового репортажа о том, как все приглашенные артисты и гости заболели ковидом, и таким образом как-то совпало начало пандемии с ДР Аллы… Очень хочется, чтобы ее сегодняшний ДР совпал с окончанием этой беды…», — отметил Крутой.

Поздравления и праздничный вечер завершились танцами под исполнение песен Крутого. С именинницей станцевал Валерий Леонтьев и другие приглашенные гости.

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