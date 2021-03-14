«Жизнь других» во Франции: необычный цирк, еда и уроки нравственности в школах
Жанна Бадоева
Звездный гость
РазГРОМный обзор: кому из знаменитостей пора сменить прическу
Видео

«Это очень вкусная маска»: ведущий популярного проекта заговорил о разоблачении в новом выпуске шоу

Вячеслав Макаров пообещал, что в пятой программе обойдется без драм.

«Это очень вкусная маска»: ведущий популярного проекта заговорил о разоблачении в новом выпуске шоу
Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров с Пингвином – певицей Азизой. Фото: телеканал НТВ

В это воскресенье, 14 марта, телеканал НТВ покажет пятый эфир самого охраняемого проекта – шоу «Маска». Всех очень волнует, кого же на этот раз решится разоблачить жюри. Ведущий проекта Вячеслав Макаров на своей страничке в Instagram подливает масла в огонь, пообещав, что программа будет очень «вкусной».

«Рассекретим еще одну маску! Обещаю, что слез не будет. Это очень вкусная маска», — написал Вячеслав Макаров.

Пост он сопроводил снимком, на котором запечатлен с певицей Анной Плетневой – участницей первого сезона шоу «Маска». Вокалистка, напомним, выступала в костюме Попугая.

Поклонники проекта тут же предположили, что в публикации ведущего шоу содержится намек на участника, которого разоблачат.

«Значит, Банан, раз вкусная», «Банана раскроют?», «Ну все, с Банана снимут шкурку», — высказываются в Сети.

Телеведущий же дал понять, что вообще не имел в виду ничего и никого конкретного.

«Вообще про выпуск написал в целом, а все стали думать на Банан», — ответил Вячеслав Макаров в комментариях.

Напомним, в прошлое воскресенье на шоу «Маска» был разоблачен Пингвин, оказавшейся певицей Азизой.

Вокалистка была очень расстроена тем, что ей пришлось покинуть проект, дойти до финала которого было ее мечтой.

Смотрите также

Тэги

«Маска-2»АзизаВячеслав Макаровпевица Азизашоу «Маска»