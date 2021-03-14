«Это очень вкусная маска»: ведущий популярного проекта заговорил о разоблачении в новом выпуске шоу

Вячеслав Макаров пообещал, что в пятой программе обойдется без драм.

В это воскресенье, 14 марта, телеканал НТВ покажет пятый эфир самого охраняемого проекта – шоу «Маска». Всех очень волнует, кого же на этот раз решится разоблачить жюри. Ведущий проекта Вячеслав Макаров на своей страничке в Instagram подливает масла в огонь, пообещав, что программа будет очень «вкусной».

«Рассекретим еще одну маску! Обещаю, что слез не будет. Это очень вкусная маска», — написал Вячеслав Макаров.

Пост он сопроводил снимком, на котором запечатлен с певицей Анной Плетневой – участницей первого сезона шоу «Маска». Вокалистка, напомним, выступала в костюме Попугая.

Поклонники проекта тут же предположили, что в публикации ведущего шоу содержится намек на участника, которого разоблачат.

«Значит, Банан, раз вкусная», «Банана раскроют?», «Ну все, с Банана снимут шкурку», — высказываются в Сети.

Телеведущий же дал понять, что вообще не имел в виду ничего и никого конкретного.

«Вообще про выпуск написал в целом, а все стали думать на Банан», — ответил Вячеслав Макаров в комментариях.

Напомним, в прошлое воскресенье на шоу «Маска» был разоблачен Пингвин, оказавшейся певицей Азизой.

Вокалистка была очень расстроена тем, что ей пришлось покинуть проект, дойти до финала которого было ее мечтой.

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