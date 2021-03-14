«Удивительный город»: Ани Лорак показала, как проводит выходные

Ани Лорак решила провести выходные в Стамбуле. В своем Instagram певица опубликовала видеоролик, на кадрах которого гуляет по турецкому городу, покупает вареную кукурузу, пьет кофе в летнем кафе, выбирает сладости.

«Удивительный город: теплый, душевный, радушный… Это путешествие было коротким, но очень насыщенным», — написала Лорак.

Также певица поздравила всех с Прощеным воскресеньем и попросила отпускать обиды, чтобы освобождать место для любви.

Напомним, первым мужем певицы был турок Мурат Налчаджиоглу. Пара развелась в 2019 году после десяти лет совместной жизни. 43-летняя артистка воспитывает дочь Софию, которую папа изредка навещает в Москве. К слову, недавно Лорак заметили с экс-супругом в столице.

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