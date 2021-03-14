Кругом капельницы: Элджей вышел на связь после грандиозной вечеринки Ивлеевой

Рэпер дал понять, что чувствует себя не очень хорошо.

Муж блогера Насти Ивлеевой рэпер Элджей впервые вышел на связь в Инстаграме после грандиозного дня рождения своей жены. В стрис музыкант выложил фото, на котором изображены капельницы. Очевидно, рэпер хотел показать, как борется с похмельем.

Многие поклонники позлорадствовали на эту тему. Телеграм-канал «Только никому», например, написал, что «поколение какое-то нестойкое».

— День после вечеринки, когда тебе уже за 30, выглядит так. Хотя Элджей младше Насти на 3 года. А вообще нестойкое поколение какое-то.

Кстати, 40-летняя Ксения Собчак после вечеринки утром улетела в командировку, а 52-летняя Светлана Бондарчук Масленицу сжигала.

Напомним, Настя Ивлеева отпраздновала 30-летие в одном из ресторанов Москвы. На вечеринку пришли Александр Гудков, Даня Милохин, Ксения Собчак, Настя Решетова, Максим Галкин, Алла Пугачева, Филипп Киркоров и многие другие звезды.

Темой вечера стало кибер-барокко. Поэтому все знаменитости примерили необычные костюмы.

Смотрите также: