«Колдунья, не иначе»: Лопырева поманила пышным бюстом, облачившись в платье на тонких бретелях

Виктория Лопырева – обладательница идеальной фигуры и соблазнительных форм. В своем Instagram 37-летняя блондинка делится снимками, на которых демонстрирует соблазнительные изгибы во всей красе. На этот раз она позировала в алом платье на тонких бретелях, блеснув пышным бюстом. Цвет наряда выгодно подчеркнул яркий загар Виктории. Добавим, что практически всю зиму она провела в Дубае и на Мальдивах.

«Колдунья, не иначе! Какая красивая! Платье – просто восторг! Красотка!», — писали пользователи Сети.

Напомним, с 2019 года Лопырева замужем за бизнесменом Игорем Булатовым. Недавно он получил должность чиновника в Республике Коми. Практически сразу после этого стало известно, что Виктория тоже приступит к руководящей должности. Блондинка будет работать в Ассоциации менеджеров России.

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