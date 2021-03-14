«У нас с Ромой нет романа»: Муцениеце запечатлелась с Курцыным

Актриса рассказала о дружбе с коллегой по цеху и поздравила его с днем рождения.

Недавно Агату Муцениеце заподозрили в том, что у нее отношения с режиссером Климом Шепенко. В своем микроблоге актриса опровергала все домыслы, упомянув о том, что никогда не будет встречаться с женатым мужчиной. Но страсти вокруг личной жизни 32-летней Агаты не утихают. На этот раз она опубликовала в своем Instagram снимок с Романом Курцыным, заметив, что у них нет романа.

«Ты пример для многих, во многом! С днем рождения! Загадай сегодня все самое заветное! Обязательно сбудется! П.С. У нас с Ромой нет романа! (На всякий случай)», — написала Муцениеце.

Также актриса отметила, что рада знакомству и дружбе с Курцыным.

Напомним, в прошлом году Муцениеце развелась с Павлом Прилучным. Она воспитывает двое детей – сына Тимофея и дочку Мию. Прилучный тем временем счастлив в отношениях с «папиной дочкой» Мирославой Карпович.

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