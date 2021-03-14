Сын Сергея Бодрова-младшего начал читать рэп

Сын любимого актера 90-х Сергея Бодрова-младшего 18-летний Александр тоже растет творческой личностью. Он не стал сниматься в фильмах, а нашел себя в музыке.

Молодой человек взял себе творческий псевдоним sanCheezeS и записал сольный альбом «Реп-мастерская». В сборнике пять треков, музыкант иронично поет в них про курьера, про лысый пломбир, про друга, про рукописные записки от мамы и даже про земляничный шашлык.

Тексты для своих песен молодой Бодров писал сам. Молодой исполнитель считает себя «мастаком» работы со словом и обещает «сложить всех фейк-МС штабелями».

Напомним, недавно стало известно, что 22-летняя дочь Сергея Бодрова закончила ГИТИС и вышла замуж. Ее избранником стал актер Театра им. Владимира Маяковского и «Самого Доброго театра» Сергей Быстров.

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