Худая и убитая горем женщина: как изменилась Светлана Моргунова после смерти сына

Народная артистка России, знаменитый на всю страну диктор Центрального телевидения Светлана Моргунова изменилась до неузнаваемости после смерти своего единственного сына Максима.

Как сегодня выглядит телеведущая показали в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Из красавицы Светлана Моргунова превратилась в худую и убитую горем женщину.

«У меня умер сын. Мне ничего не надо. За мной ухаживает женщина-сиделка. Невестка и внучка все время приходят. Здоровье ужасное. Какое может быть здоровье? Я не могу говорить о сыне. Внучка меня не забывает. Она все время у меня. Состояние отвратительное. Потеряла сына — это ужасно».

Светлана Моргунова

Напомним, что Максим Моргунов за считанные дни сгорел от коронавируса чуть меньше года назад. Мать еще накануне его смерти с ним разговаривала и, казалось, что с ним все будет хорошо, однако затем ему стало резко плохо. Медики не смогли его спасти.

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